Dzięki programowi zainicjowanemu przez urzęd marszałkowski w Opolu urodziło się już kilkaset zdrowych dzieci

- Rozmawiamy o miłości do człowieka, do potomstwa, do każdego, a nie o miłości do konkretnej metody. Tym bardziej szokują jakieś twierdzenia, że podobno można odróżnić dziecko poczęte naturalnie od tego, które powstało dzięki in vitro. Jedyna różnica jest taka, że miłość do dzieci po in vitro jest ogromna, nawet większa niż w przypadku standardowo poczętych dzieci. Dla tych par, które starają się o dziecko przez wiele lat, radość uzyskania ciąży jest niezwykle wielka – wyjaśnia dr Niemczyk.