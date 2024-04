Wzrok i słuch dziecka w Opolu możesz sprawdzić za darmo, ale trzeba się spieszyć

Plan jest taki, że w ramach programu ma zostać przebadanych 400 pierwszoklasistów, mieszkających w stolicy regionu. – W budżecie miasta Opola zostało 260 tys. złotych z programu in vitro, który obecnie jest finansowany przez ministerstwo. Chcemy wydać te pieniądze właśnie na program profilaktyczny, który będzie służył najmłodszym mieszkańcom miasta – wyjaśnia Jolanta Kawecka.

- Pogorszenie wzroku dziecka łatwo przeoczyć, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z początkiem edukacji szkolnej, gdzie więcej jest zabawy niż nauki – mówi Jolanta Kawecka, rzeczniczka Centrum Zdrowia w Opolu. – Problem najczęściej zaczyna być widoczny dopiero w drugiej czy trzeciej klasie, gdy dziecko nie jest w stanie przeczytać tego, co na tablicy. Równie ważne jest wczesne wychwycenie problemów ze słuchem. Szybsza diagnoza, w obu przypadkach, pozwala na szybsze wdrożenie leczenia, dlatego naszą ambicją jest, by z programu skorzystało jak najwięcej dzieci.

Z przesiewowych badań wzroku i słuchu mogą skorzystać uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Ci, którzy skończą szkołę w czerwcu, mają na to czas do 31. sierpnia (warto zarejestrować się wcześniej, by zdążyć w tym terminie umówić wizytę). Od września ruszą badania kolejnego rocznika, a więc dzieci, które po wakacjach rozpoczynają szkołę.

Założenie jest takie, że dzięki przesiewowym badaniom uda się zmniejszyć o 1/5 liczbę pierwszoklasistów w Opolu z niewykrytymi wadami wzorku czy słuchu.