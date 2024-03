Dzień Kobiet już w piątek. Wiemy, o jakich prezentach marzą panie

83 proc. Polaków obchodzi Dzień Kobiet, a 77 proc. ankietowanych uważa, że panie lubią swoje święto – wynika z sondażu serwisu Prezentmarzeń. Blisko połowa ankietowanych (45 proc.) uznało, że to dla nich bardzo ważny dzień, a co trzeci ankietowany (32 proc.) obchodzi go, ale z przyzwyczajenia.

Badanie pokazało również, że kobiety są przebojowe, niezależne i żądne przygód, dlatego ostrożnie z banalnymi prezentami. Panie, w dniu ich święta, lubią być zaskakiwane niestandardowymi upominkami (twierdząco na tak postawione pytanie odpowiedziało 84 proc. pytanych). Na topliście wymarzonych podarunków są te zapewniające chwile relaksu (39 proc.) oraz pozwalające zdobyć nowe doświadczenia lub przeżyć ciekawą przygodę (45 proc). Radość sprawiłby im masaż relaksacyjny lub dzień w SPA (32 proc.), indywidualna sesja zdjęciowa (30 proc.) lub lekcja tańca (21 proc.). Wśród wymarzonych upominków znalazły się vouchery na usługi związane z relaksem i urodą (34 proc.) oraz kulinariami i degustacją (29 proc.). Respondenci przyznali, że na prezenty z okazji Dnia Kobiet wydają zwykle od 50 do 100 złotych.