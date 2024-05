Krajowy finał Pucharu Tymbarku nie dla każdego z Opolszczyzny będzie nowością

Drużyny z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku zdominowały w finale wojewódzkim rywalizację zarówno w kategorii U10, jak i U12.

Skład młodszej z nich tworzyli: Mikołaj Kubiak, Adam Król, Antoni Jurczyk, Filip Stelmaszczuk, Wiktor Kuzaj, Michał Nowacki (najlepszy zawodnik turnieju), Kacper Babiarz, Bartosz Pogoda, Oliwier Wenerski oraz Mikołaj Pukajło.

Ekipę do lat 12 reprezentowali z kolei: Lucjan Pielichowski, Oskar Kubiak, Franciszek Kuzaj, Dawid Hepner, Kacper Jarmoliński, Marcel Grabas, Paweł Ligenza, Olaf Wilk i Wojciech Mioduszewski (najlepszy bramkarz turnieju).

- Podwójna kwalifikacja do Warszawy była dla nas ogromną, oczywiście niesamowicie pozytywną niespodzianką - powiedział Gracjan Gacmaga, trener PSP 2 Kluczbork. - Przed startem turnieju, już nawet na etapie powiatowym, nie zakładaliśmy sobie żadnych konkretnych celów. Chcieliśmy po prostu dobrze się bawić, a tak imponujących wyników chyba nikt się nie spodziewał. Trzeba przyznać, że dużą rolę w sukcesach naszej szkoły odegrali również trenerzy, pod okiem których zawodnicy na co dzień trenują w akademii MKS Funball Kluczbork. Do udziału w Pucharze Tymbarku starałem się wybrać tych najbardziej wyróżniających się. Każdy z nich był nie tylko dyspozycyjny, ale przystąpił do rywalizacji w dobrej formie i to dało tak wymierne efekty. Chłopcy bardzo emocjonalnie podeszli do zmagań, a po ostatnim gwizdku było w ich oczach widać najpierw niedowierzanie, a potem łzy radości. Potrzebowali chwili na to, by zrozumieć, co już osiągnęli.