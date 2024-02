Dziś początek rolniczego strajku na drogach. Będzie dużo utrudnień na głównych trasach i blokada dojazdów do A4

- Będziemy blokować ronda i jeździć po drogach dojazdowych do autostrady – zapowiada Robert Grelich z Agrounii. – Mobilizacja rolników jest tak wielka, że moglibyśmy zablokować wszystkie autostrady w Polsce. Unia Europejska nas dobija. Jak można było na kolejny rok otworzyć granicę z Ukrainą i wpuścić do nas towary nie spełniające norm i wymogów? Konsumenci muszą to wreszcie zrozumieć! Może dzięki naszemu poparciu rządowi uda się wynegocjować w Brukseli lepsze warunki dla rolnictwa.

Kilka dni temu wojewoda Monika Jurek przekazała organizatorom protestu stanowisko, że nie zgadza się na zablokowanie samej autostrady A4, co pierwotnie było zaplanowane na dzisiaj. W tej sytuacji rolnicy zapowiadają, że w piątek 9 lutego od 10 do godzin popołudniowych zablokują wszystkie wjazdy na autostradę na Opolszczyźnie. Akcja prawdopodobnie zakończy się ok. 16.

Oprócz dojazdów do autostrady dzisiaj blokowane będą też inne miejsca.

W powiecie kędzierzyńsko – kozielskim o godzinie 11.20 ok. 150 – 160 ciągników rolniczych i innych maszyn wyruszy z Większyc i drogą nr 45 dojedzie do Reńskiej Wsi. Do 15.30 rolnicy zamierzają jeździć po drodze krajowej pomiędzy rondami w Większycach i Reńskiej Wsi, blokując ten odcinek trasy Opole – Racibórz.

W Kluczborku rolnicy zbierają się przed 10 na wylocie z miasta DK 11 w kierunku na Poznań. O 10 wyruszą kolumną ok. 150 ciągników obwodnicą Kluczborka do Ligoty Dolnej, gdzie skręcą do miasta. Od 12 do 13 można ich będzie spotkać na terenie stacji benzynowej przy ul. Wołczyńskiej. Od 13 do popołudnia zapowiadają przejazd kolumną przez centrum Kluczborka, co może zakorkować ruch lokalny.