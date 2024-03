Dziś w nocy przestawiamy zegary na czas letni. Śpimy o godzinę krócej

Pięć lat temu, w marcu 2019 r. wydawało się, że w końcu jesteśmy bliżej ostatecznych rozstrzygnięć. Jednak pod koniec marca 2019 r. na kilka dni przed kolejną operacją przestawiania wskazówek Parlament Europejski podjął decyzję ostatecznej rezygnacji z dwukrotnej zmiany czasu - na czas letni i zimowy w trakcie roku. Jednak nie w marcu 2019 r., ale za dwa lata. Tyle bowiem czasu potrzeba by przygotować się we wszystkich krajach Unii Europejskiej na operację rezygnacji z czasu letniego i zimowego.

- Kiedyś prąd był wykorzystywany do oświetlenia nocą, a jeżeli świecenie w nocy, to oczywiście i faktycznie, jeśli nasza aktywność przypadała na „porę ciemną”, to stanowiło to pewne oszczędności - mówi i dodaje, że obecnie wszystko się wyrównuje, co zdaniem eksperta, potwierdza, że zmiana czasu nie ma sensu.

Mimo tych argumentów, najbliższej nocy, czyli w nocy z soboty na niedzielę (z 30 na 31 marca) przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, z 2:00 na 3:00.

W związku z czym śpimy o godzinę krócej, ale wieczorem dłużej będzie jasno.