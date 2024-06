Dziś w Opolu zaświeciła gwiazda Kuby Badacha. "Rzadko kiedy brakuje mi słów, ale nie mogę w to uwierzyć"

Kubie Badachowi dziękował prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Specjalnie to to wyjątkowe wydarzenie Akademicki Chór Politechniki Opolskiej pod dyrekcją Ludmiły Wocial wykonał piosenkę [b]"Liczy się tylko to". Wykonanie porwało publiczność, ale też samego artystę, który [/b]spontanicznie chwycił za mikrofon i zaśpiewał razem z chórzystami

- To jest utwór, który napisaliśmy w czasie pandemii, kiedy jako muzycy byliśmy zamknięci jak tygrysy w klatce - mówił Kuba Badach. - I dostaję wtedy najdziwniejszy telefon w życiu. Dzwoni do mnie taka mała wytwórnia filmów animowanych, Disney. Mówią, żeby napisać piosenkę do polskiej wersji językowej filmu "Co w duszy gra". Napisałem pierwszą rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Wysłałem to żonie, Oleńce, która napisała tekst. Wtedy utknęła zagranicą, nasza rozłąka trwała wówczas 3,5 miesiąca i oni to od nas normalnie wzięli.