Z Morza Sargassowego do Jeziora Nyskiego. Fascynująca historia węgorza

– W maju do Jeziora Nyskiego trafił tzw. węgorz zarybieniowy – mówi Jakub Roszuk, ichtiolog, dyrektor biura PZW w Opolu. – To podrośnięte w sztucznych warunkach osobniki, które wyławiane są z Oceanu Atlantyckiego, gdzie dryfują po narodzinach w głębinach Morza Sargassowego.

Podobnie jak w poprzednich sezonach do Jeziora Nyskiego trafi w tym roku kilkaset tysięcy młodych ryb różnych gatunków. Bieżąca akcja to element działania, które Bioagra wspiera od 2009 r., współpracując z Polskim Związkiem Wędkarskim w Opolu. Na ten cel firma każdego roku przekazuje 14 tys. zł.

Do Jeziora Nyskiego trafiają młode węgorze, sandacze i szczupaki, karpie, karasie czy liny. Ryby działają w zbiornikach wodnych jak naturalny filtr. Oczyszczają akweny z nadmiarowej roślinności czy fitoplanktonu. Ryby drapieżne regulują pogłowie tzw. ryby spokojnego żeru, np. leszczy, karasi, płoci.

Tajemniczy jak węgorz Węgorze są jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych gatunków ryb żyjących w polskich akwenach. Zwykle żyją w wodzie, ale w okresie wędrówek potrafią... pełzać po lądzie z szybkością ok. 3 km/h. Potrafią oddychać przez skórę. Dzięki czemu mogą przeżyć poza wodą do dwóch dni.

Te niezwykłe ryby podejmują półtoraroczną wędrówkę rozrodczą. W tym czasie przedostają się z wód śródlądowych aż do Morza Sargassowego, znajdującego się po drugiej stronie Atlantyku. Tam na głębokości do 1000 metrów odbywają tarło. Dorosłe osobniki giną pozostawiając po sobie larwy węgorza. Wykluwa się z nich narybek szklisty, który powoli rosnąc dryfuje nawet do dwóch lat w kierunku Europy.



Węgorze w Polsce