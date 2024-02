Emerytowani rzemieślnicy z Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnie spotkali się zgodnie z coroczną tradycją. Część z nich nadal pracuje

Aktualnie w małych lokalnych firmach rzemieślniczych zawodu uczy się 200 uczniów. Co roku ponad 8o osób zdaje egzamin czeladniczy i zostaje dyplomowanymi rzemieślnikami. Również co roku 90-100 uczniów rozpoczyna naukę zawodu.

- Do 1998 roku przynależność do cechu była obowiązkowa. Teraz już nie jest, ale nadal warto należeć do cechu - przekonuje Alojzy Bardorz, starszy cechu w Oleśnie. - Nie tylko dlatego, że dzięki temu można szkolić uczniów, ale by wspólnie promować zakłady rzemieślnicze. Wiele razy podsyłam moich klientów innym firmom z cechu, ponieważ uważam, że są godne polecenia! Trzeba się nawzajem wspierać, a nie tylko konkurować.