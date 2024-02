Emerytury stażowe to szansa dla wszystkich pracowników. Sami zdecydujemy, kiedy przejdziemy na emeryturę. Pomysł poparło aż 230 tys. osób

- Projekt ten nie jest tylko próbą zmiany systemu dla obecnych i przyszłych emerytów, ale stanowi również kluczowy element naszej długotrwałej misji. Dążymy do stworzenia sprawiedliwego systemu, który doceni lata ciężkiej pracy i poświęcenia polskich pracowników. Jest to nasza odpowiedź na potrzeby tych, którzy przez dekady przyczyniali się do budowania gospodarki naszego kraju, często kosztem własnego zdrowia i dobrostanu – podkreśla Dariusz Brzęczek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego, podkreśla.

Wśród inicjatyw, które zmierzają do zmiany oblicza polskiego systemu emerytalnego, ważne miejsce zajmuje obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych, zgłoszony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" . Jest to przedsięwzięcie o głębokich korzeniach historycznych i znaczącym potencjale społecznym, które zyskało ponownie na aktualności dzięki determinacji i ciężkiej pracy związkowców.

Emerytury stażowe w DNA "Solidarności"

Jak dodaje, to historyczne dziedzictwo jest dla nas zobowiązaniem do działania na rzecz emerytur stażowych, jako formy uznania dla pokoleń Polaków, którzy swoją pracą budowali i nadal budują fundamenty naszego społeczeństwa.

Niezłomność "Solidarności" w kwestii emerytur stażowych

- Zdajemy sobie sprawę, że droga do wprowadzenia emerytur stażowych nie jest prosta i napotyka na liczne przeszkody, w tym polityczne. Jednakże, niezmiennie wierzymy w słuszność naszego postulatu. Ponad 230 tysięcy podpisów zebranych pod naszym projektem to potężny głos poparcia społecznego, który potwierdza, że emerytury stażowe są potrzebne i oczekiwane przez polskie społeczeństwo. Nasze działania w tej sprawie są podyktowane głębokim przekonaniem o konieczności zapewnienia godnych warunków życia na emeryturze dla tych, którzy na to zasługują - mówi szef opolskiej Solidarności.

Czym w ogóle są emerytury stażowe?

Emerytury stażowe to propozycja systemu, w którym prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę zyskaliby ci pracownicy, którzy przez długie lata przyczyniali się do rozwoju polskiej gospodarki, często w bardzo trudnych warunkach. Związkowy chcą, aby system emerytalny w Polsce był bardziej elastyczny i sprawiedliwy. Propozycja emerytur stażowych zakłada, że kobiety po 35, a mężczyźni po 40 latach pracy mogliby decydować o przejściu na emeryturę, co jest formą uznania ich ciężkiej pracy.