Emocje w końcówce sezonu BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. Stal Brzeg zdemolowała Pogoń Prudnik aż 13:1 i wróciła na fotel lidera

Kto w sobotnie popołudnie wybrał się do Ozimka, gdzie swój mecz rozgrywały miejscowa Małapanew i iPrime Bogacia, nie mógł uznać tego czasu za zmarnowany. W pierwszej połowie bramkę dla gospodarzy zdobył Fabiano, dzięki czemu prowadzili oni do przerwy 1:0. Początek drugiej połowy należał jednak do Bogacicy. Najpierw w 49. minucie Jakub Pielok wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego Kamila Nykiela i głową skierował piłkę do siatki, natomiast 11. minut później Bartosz Madeła wykorzystał prostopadłe podanie i wyprowadził gości na prowadzenie. Na odpowiedź gospodarzy nie musieliśmy długo czekać i już w 63. minucie trafił Michał Bienias. Sebastian Kuchta potrzebowała 13 minut, żeby wyprowadzić Małąpanew na prowadzenie 3:2. Końcówka meczu należała jednak do iPrime Bogacicy. Dwie bramki strzelił Pielok, który najpierw w 79. minucie wykorzystał rzut karny, a w doliczonym czasie gry przechylił szalę zwycięstwa na korzyść gości.