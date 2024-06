Dla Jakuba Pieloka, króla strzelców BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej, sport jest tylko dodatkiem

38 goli - takim dorobkiem strzeleckim Pielok podsumował swoją znakomitą dyspozycję w sezonie 2023/2024. Zważywszy na to, że w 4-ligowych rozgrywkach na Opolszczyźnie odbyło się łącznie 30 serii gier (Pielok wystąpił w 29 meczach), to wynik zdecydowanie godny uznania. Co więcej, drugi zawodnik w klasyfikacji najlepszych snajperów zdobył o 15 bramek mniej niż reprezentant rewelacyjnego beniaminka z Bogacicy. Zespół iPrime zakończył bowiem zmagania na 3. miejscu.

- Przed startem sezonu było dla mnie wielką niewiadomą, jak odnajdę się w 4 lidze. Był to bowiem mój pierwszy sezon na tym szczeblu rozgrywkowym - powiedział Pielok. - Już po paru kolejkach moja pewność siebie jednak znacząco wzrosła. Od wygranego w 4. kolejce 10:1 spotkania z Pogonią Prudnik, w którym zdobyłem pięć bramek (później Pielok powtórzył ten wyczyn w meczu z LZS-em Walce, w którym iPrime triumfował 8:0), w zasadzie już niemal co mecz udawało mi się przynajmniej raz posłać piłkę do siatki. Byłem jednym z najmłodszych zawodników w drużynie, ale miałem się od kogo uczyć. Posiadaliśmy bowiem w swoich szeregach nawet piłkarzy, którzy kiedyś występowali na szczeblu centralnym. Naszym celem przed sezonem było miejsce w pierwszej "piątce", więc tym bardziej cieszy, że udało się wskoczyć na podium i właściwie do końca napsuć trochę krwi faworytom.