Festiwal Boksu Olimpijskiego w Nysie. Każdy z uczestników otrzyma rękawice bokserskie

Festiwal Boksu Olimpijskiego ma na celu zarazić Polaków bez względu na wykonywany zawód czy wiek do uprawiania boksu oraz zdrowego stylu życia.

– Nie ustajemy w staraniach, by zachęcić do większej aktywności fizycznej Polaków, zarówno dzieciaki i młodzież, jak i dorosłych, bo to przecież bezcenne dla zdrowia całego społeczeństwa. Zapraszam do Nysy, gdzie każdy będzie mógł przekonać się, że boks olimpijski to bardzo szlachetna dyscyplina sportu – mówi minister sportu Kamil Bortniczuk, który objął Festiwal Boksu Olimpijskiego honorowym patronatem.