Festiwal hejtu Sławomira Nitrasa zamiast merytorycznej dyskusji o ważnych sprawach. Komentarz redaktora naczelnego nto Tomasza Kapicy

Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli, że chcą zadbać o rzetelność i uczciwość październikowych wyborów parlamentarnych. Mają z tym pewne doświadczenia, bo to za rządów Platformy Obywatelskiej, w 2014 roku, doszło do skandalu przy wyborach samorządowych. Przypomnijmy, że ze względu na awarię systemu informatycznego komisja podała wyniki niemal po tygodniu. Wtedy też okazało się, że w wyborach do sejmików padło 18 proc. głosów nieważnych, a PSL zdobyło dużo lepszy wynik, niż wskazywały sondaże.

I specjalny gość środowej konferencji prasowej KO w Opolu Sławomir Nitras mógł mówić o tym, jak więcej do takich nieprawidłowości nie dopuścić. Ale zamiast tego zdecydował się na hejt. Zaatakował znanych opolskich polityków Suwerennej Polski Janusza Kowalskiego i Patryka Jakiego, używał wobec nich inwektyw, ośmieszał i dehumanizował.