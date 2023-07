Festiwal Zdarzeń Artystycznych Open Opole. Piąta edycja będzie pełna niespodzianek i emocji. Sztuka znów wyjdzie na ulice Opola

- Z tego się tłumaczyłem już parokrotnie, bo mówię o cyrku, który już niekoniecznie musi męczyć zwierzęta czy udowadniać sobie coś niebotycznego na granicy niebezpieczeństwa, choć oczywiście dreszczyk temu też zawsze towarzyszy, natomiast jest to jakaś społeczność radosnych ludzi, którzy mają ogromny talent, wkładają w to ogromną pracę i mają sposobność później zaprezentować to, czy też zaprosić do współudziału swoich widzów – wyjaśnia Leszek Styś, dyrektor artystyczny festiwal.