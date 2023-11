Firma Adamietz ze Strzelec Opolskich zrealizuje dwa duże kontrakty. To remont Sali Kongresowej i budowa Muzeum Getta Warszawskiego

Ta pierwsza inwestycja, czyli remont Sali Kongresowej warta jest ok. 393 mln zł. Obiekt będzie remontowany w taki sposób, by przywrócić jego wygląd z lat 50. ubiegłego stulecia, kiedy był oddawany do użytku. W sali pojawi się nowa infrastruktura elektroakustyczna, a cały obiekt będzie dostosowany do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych.

- Prace remontowe obejmą nie tylko salę koncertową, ale sześć kondygnacji obiektu – jedna podziemna, dwie techniczne i trzy użytkowe. Wyremontujemy też dwie sale konferencyjne, dwanaście saloników, klub i zaplecze gastronomiczne, co pozwoli nam na poszerzenie oferty wydarzeń odbywających się w Pałacu Kultury i Nauki - mówił Rafał Krzemień, prezes Pałacu Kultury i Nauki.

W budynku zwiększona będzie liczba toalet (z 29 do 168) oraz garderób (z 35 do 75). Modernizację przejdą także windy, strych i pomieszczenia piwniczne.