Fogo Futsal Ekstraklasa. Dreman Opole Komprachcice wygrał w meczu 13. kolejki aż 10:3 z Clearexem Chorzów

Chociaż Dreman w ostatnich 3 meczach zdobył zaledwie 1 punkt, to do Chorzowa jechał w roli zdecydowanego faworyta. Clearex od dłuższego czasu nie jest już drużyną, która rządzi i dzieli w polskiej lidze futsalu. W tym sezonie walczy o utrzymanie. W 12 meczach obecnego sezonu chorzowianie zwyciężyli zaledwie w 2 z nich, ze swoimi sąsiadami w tabeli. Z dorobkiem 6 punktów zajmują przedostatnie miejsce.

Z kolei Dremanowi w tym sezonie przydarzyła się seria 7 zwycięstw z rzędu. Mimo gorszych ostatnich tygodni, opolanie do województwa śląskiego wybierali się jako 5 drużyna w tabeli.

Niespodziewanie to Clearex objął prowadzenie jako pierwszy. Najpierw prowadził 1:0, a po bramce Przemysława Dewuckiego z 14. minuty było 2:1 dla gospodarzy. W 16. minucie Dreman przyśpieszył i w ciągu kilkudziesięciu sekund strzelił dwie bramki. Obie zdobył Vadym Ivanov. Trafił również Maksym Pautiak i do przerwy to Dreman prowadził 4:2.