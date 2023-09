Fortuna Puchar Polski. Odra Opole gorsza od PGE Stali Mielec [ZDJĘCIA]

Koniec końców opolanie mogli odczuwać po tym spotkaniu spory niedosyt, choć z drugiej strony, trzeba było czekać blisko godzinę na to, by zaprezentowali oni swoje najlepsze oblicze. Pierwsza połowa była bowiem w wykonaniu Odry kompletnie nieudana. I to od samego początku, ponieważ nie minęła jeszcze minuta gry, a Stal już prowadziła 1:0. Wynik otworzył Kai Meriluoto, który najlepiej odnalazł się w polu karnym i pewnie pokonał Dominika Kalinowskiego, zastępującego tym razem w bramce opolskiego zespołu Artura Halucha.

- To była zaplanowana rotacja. Już jakiś czas temu uznaliśmy, że to właśnie Dominik będzie bronić w Fortuna Pucharze Polski i jestem zadowolony z jego występu. Arturowi daliśmy odpocząć i nie włączaliśmy go nawet do kadry meczowej również dlatego, że poprzedni mecz w Legnicy zakończył nieco poobijany - skomentował Adam Nocoń, trener Odry.