Forum Lokalnego Biznesu. Spotkaj się z nami w jednym z jedenastu powiatów

Forum Lokalnego Biznesu to cykl spotkań, który przygotowaliśmy z myślą o właścicielach i szefach małych, dużych i średnich przedsiębiorstw oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zarówno tych, którzy mają już dużą renomę na rynku, jak również dla osób zaczynających swoją przygodę z biznesem. Dzięki naszym partnerom chcemy pokazać, jaką mają ofertę i szanse rozwoju. Odpowiemy na pytania, na jakie wsparcie mogą liczyć m.in. ze strony władz powiatu czy gminy. Forum Lokalnego Biznesu ma być też okazją do spotkania dla przedsiębiorców działających po sąsiedzku, poznania się, wymiany doświadczeń a nawet rozpoczęcia współpracy.

- Biznes to ludzie którzy tworzą gospodarkę naszego regionu. To od nich zależy czy będzie on rósł w siłę. My jako dziennik regionalny, możemy mieć w tej pomocy swój udział, promując nasz lokalny biznes – mówi Tomasz Kapica, redaktor naczelny Nowej Trybuny Opolskiej. – Spotkania w ramach forum będą dla nas okazją, żeby pokazać mieszkańcom województwa jak radzi sobie nasz lokalny biznes i jakie szanse przed nim stoją.