Forum Lokalnego Biznesu w Kędzierzynie-Koźlu. To miasto ma wielki potencjał

- Spotykamy się we wszystkich dużych miastach Opolszczyzny, aby rozmawiać o tym, co zrobić, by nasze małe lokalne ojczyzny były miejscami lepszymi do życia - mówił redaktor naczelny Nowej Trybuny Opolskiej Tomasz Kapica. - No to bardzo duży wpływ ma właśnie lokalna gospodarka, otoczenie biznesowe, niskie bezrobocie i wysokie pensje.