WSSE "Invest-Park" to kompleksowe wsparcie dla dużych i małych przedsiębiorców

Maciej Tyszka, dyrektor Departamentu Obsługi Inwestora Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK: - To oczywiście synergia kilku, uzupełniających się czynników. Region wyróżnia doskonałe położenie geograficzne — istotne z perspektywy firm produkcyjnych i globalnego łańcucha dostaw. Na to nakładają się optymalne uwarunkowania makroekonomiczne występujące w Europie Środkowej, ale także regionalna polityka gospodarcza i lokalne wsparcie otoczenia administracyjnego. Mogę jednak zdradzić, że z perspektywy negocjacji jakie prowadzimy z inwestorami - zarówno krajowymi jak i zagranicznymi - najważniejsze okazują się wymierne wskaźniki i konkretne korzyści wynikające z planowanej inwestycji. Właśnie na te oczekiwania jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, staramy się odpowiedzieć. Nasi partnerzy mogą liczyć nie tylko na unikatowe zwolnienia i preferencyjne ulgi podatkowe udzielone w ramach programu Polska Strefa Inwestycji (PSI), ale także na kompleksowe doradztwo — w wymiarze strategicznym, biznesowym i technicznym. Skądinąd te wielopoziomowe kompetencje wyróżniają naszą spółkę na tle pozostałych stref ekonomicznych.

- Te zmiany są odzwierciedleniem ewolucji całego ekosystemu biznesowego i zmieniających się potrzeb gospodarczych. W tym znaczeniu nasza propozycja musi nie tylko adaptować się do globalnych trendów, ale czasem je prognozować, a nierzadko — wyprzedzać. W INVEST-PARK wychodzimy z założenia, że oferta nie może kończyć się wyłącznie na objęciu inwestorów programem wsparcia proponowanego przez PSI. Ulgi i zwolnienia traktujemy jedynie jako punkt wyjścia do całej gamy rozwiązań, które oferujemy przedsiębiorcom — zarówno tym strategicznym jak i tym, którzy stawiają swoje pierwsze kroki.

Dziś WSSE to przecież doskonale wykwalifikowany zespół odpowiedzialny z jednej strony za przekrojową analizę tysięcy metrów kwadratowych terenów inwestycyjnych przygotowywanych dla największych graczy, a z drugiej — budowę nowoczesnych hal przemysłowych dedykowanych małym i średnim firmom. Właśnie dzięki zaangażowaniu WSSE m.in. Nysa i Brzeg doczekały się budowy nowoczesnych kompleksów przemysłowych gotowych do obsługi lokalnego biznesu.

Na tym jednak nie poprzestajemy. Współpraca z INVEST-PARK otwiera dostęp do najnowocześniejszego w całym regionie centrum szkoleniowego umożliwiającego praktyczne wykorzystanie nowych technologii w środowisku pracy. Innovation Park, działające pod szyldem Klastra Edukacyjnego, to narzędzia edukacyjne oparte na robotyzacji i automatyzacji, a także aplikacje symulujące procesy przemysłowe w bezpiecznym, przyjaznym otoczeniu. Słowem — wszystko co niezbędne do rozwoju innowacji w duchu Przemysłu 4.0.

Wiele o przyszłości, a co ze wsparciem przedsiębiorców tu i teraz?

- To właśnie domena departamentu, za który odpowiadam. Poza niemal codziennym kontaktem z naszymi przedsiębiorcami poprzez dedykowanych opiekunów, zapewniamy wsparcie w relacjach z administracją samorządową, centralną, instytucjami otoczenia biznesu, czy dostawcami mediów i odpowiedniej infrastruktury.

Współpraca z WSSE oznacza także możliwość udziału w konferencjach, szkoleniach i warsztatach przygotowywanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Poza oczywistym networkingiem, ten szereg spotkań daje możliwość systematycznego podnoszenia kwalifikacji zespołów managerskich i kadry pracowniczej w przedsiębiorstwach naszych Inwestorów.

Podległy mi zespół inicjuje również wydarzenia takie jak Business Mixer, czy Targi Pracy, które z jednej strony promują działalność firm strefowych, a z drugiej pozwalają na nawiązywanie nowych relacji biznesowych z regionalnym i lokalnym biznesem.