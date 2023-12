Forum Seniora 2023 pod hasłem "Druga Młodość Seniora". Podczas imprezy goście świetnie się bawili. Pogłębili też wiedzę na temat zdrowia

- Organizujemy tę imprezę, żeby dać seniorom powód do wyjścia z domu, żeby się spotkać i porozmawiać - mówi Justyna Duchnowska z „Nowej Trybuny Opolskiej".

Partnerem wydarzenia było także Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu", działające w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Prelegentki NFZ-u opowiedziały m.in. o zasadach obowiązujących podczas zapisywania się na turnusy w sanatoriach.

Okazuje się, że coraz więcej seniorów chce jeździć na takie turnusy wspólnie ze swoją drugą połową.

Choć NFZ nie ma obowiązku łączenia w ten sposób pacjentów, to przychylnie podchodzi do takich próśb - wystarczy wystosować do funduszu proste pismo. Warunkiem jest jednak to, by skierowania osób, które chcą wybrać się w parze na taki turnus były wystawione w podobnym czasie (różnica w datach nie może być większa niż dwa miesiące).