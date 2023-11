Gotowi na Black Friday? Chęci są wielkie, ale stan konta to 4 złote i 37 groszy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o Black Friday

Wielu Polaków krytykuje Walentyki i Helloween, że to nie są polskie święta, tylko zostały sztucznie zapożyczone z Ameryki.

Black Friday również niektórzy krytykują, ale już tylko z tego powodu, że w Polsce... obniżki są za małe! Nie to, co w USA, kiedy przeceny mogą sięgać kilkadziesiąt procent, dzięki czemu można upolować prawdziwe okazje na zakupach.

Black Friday, czyli Czarny Piątek, to dzień, który budzi mieszane uczucia. Dla niektórych jest to okazja do zdobycia wymarzonego produktu za bezcen, dla innych zaś to tylko histeria zakupowa.

Black Friday to po angielsku Czarny Piątek. Oznacza piątek po Dniu Dziękczynienia, który jest jednym z najważniejszych świat w Stanach Zjednoczonych. To zwyczajowy początek amerykańskiego sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem.

Od kilku lat Black Friday (a w Polsce nawet Black Week, czyli cały tydzień) wprowadza coraz więcej krajów, ponieważ napędza on sprzedaż.