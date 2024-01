Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała w Bełchatowie ze Skrą 0:3 w meczu 16. kolejki PlusLigi. Trwa kryzys, to ich 4 porażka z rzędu

O ile kryzys w zespole z Bełchatowa trwa już od sezonu 2022/2023, kiedy zajęli oni 12. miejsce w lidze, to dla ZAKSY lokata poza pierwszą „ósemką” jest czymś nowym. O ile obecny sezon kędzierzynianie zaczęli rewelacyjnie, wygrywając 3:2 z Jastrzębskim Węglem w meczu o AL-KO Superpuchar Polski, to później wszystko zaczęło się sypać.

Przed meczem ze Skrą ZAKSA przegrała już w tym roku 2 mecze ligowe, tracąc szansę na grę w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski (o trofeum powalczą drużyny z sześciu pierwszych miejsc po 15. kolejce). W czwartek ZAKSA przegrała również 0:3 z Olympiakosem Pireus, komplikując sobie sytuację w kontekście wyjścia z grupy Ligi Mistrzów.

Do Bełchatowa ZAKSA jechała po przełamanie, jednak w pierwszym secie została brutalnie sprowadzona na ziemię. Wicemistrzowie Polski nie byli w stanie przeciwstawić się rewelacyjnie zagrywającym gospodarzom i przegrali tę partię do 12.

W drugim secie ZAKSA weszła na dobry poziom, utrzymując w niej niewielką przewagę. W końcówce jednak to gospodarze zachowali więcej zimnej krwi, wygrywając 28:26.

Kiedy w trzecim secie ZAKSA przegrywała 13:17, wydawać się mogło, że jest już po meczu. W tym momencie wicemistrzowie Polski wrócili do gry, doprowadzając do remisu po 20. W końcówce jednak kędzierzynianie troszkę się pogubili, przegrywając tę partię do 22.