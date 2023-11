Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle znów powalczy z Jastrzębskim Węglem o AL-KO Superpuchar Polski

Zarówno Jastrzębski, jak i ZAKSA rozegrały w obecnym sezonie już po trzy mecze ligowe. Ani jeden, ani drugi zespół nie zaznał jeszcze goryczy porażki. Minimalnie lepiej radzili sobie jak dotąd jastrzębianie, którzy przewodzą w tabeli z kompletem dziewięciu punktów (po 3:0 z PSG Stalą Nysa i Exact Systems Hermapolem Częstochowa oraz 3:1 z Indykpolem AZS-em Olsztyn).

Drużyna z Kędzierzyna-Koźla straciła natomiast „oczko” w derbowej konfrontacji z PSG Stalą Nysa, w której podniosła się ze stanu 0:2 i ostatecznie triumfowała 24:22 w niesamowitym tie-breaku. Komplet punktów podopieczni trenera Tuomasa Sammelvuo zanotowali z kolei w potyczkach z PGE GiEK Skrą Bełchatów i Indykpolem AZS-em Olsztyn (odpowiednio 3:1 i 3:0).

Wiadomo, że fiński szkoleniowiec ZAKSY nie tylko teraz, ale i w najbliższych miesiącach nie będzie mógł liczyć na przyjmującego Wojciecha Żalińskiego. W ostatnich dniach poddał się on operacji kontuzjowanego kolana i póki co trudno powiedzieć, czy jeszcze w tym sezonie zobaczymy go na boisku. W ostatnim meczu ligowym z powodu bólu pleców nie wystąpił też podstawowy rozgrywający kędzierzynian Marcin Janusz. Powinien on być jednak już gotowy do występu w Katowicach.