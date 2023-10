Grzegorz Flerianowicz: Lepszy podmiot niż przedmiot Grzegorz Flerianowicz

Czy bieżące wybory będą najważniejsze od wielu lat? A jeśli tak to dla kogo - dla nich, dla państwa, czy dla nas? Czy faktycznie w przeciągu jednej kadencji można diametralnie zmienić rzeczywistość, a może krajowa polityka jest tylko pochodną większych - globalnych, cywilizacyjnych czy regionalnych procesów i tak naprawdę jedyne co możemy robić to dostosowywać się?