W Kluczborku uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuch III powstania śląskiego

W uroczystościach uczestniczyły władze powiatu kluczborskiego i gminy Kluczbork, kombatanci, sybiracy, żołnierze z jednostki w Szumiradzie, harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych oraz mieszkańcy miasta.

3 maja to jednocześnie święto nawiązujące do rocznicy uchwalenia polskiej konstytucji przez Sejm Czteroletni, ale także święto Matki Bożej Królowej Polski. Zostało ono ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918.

- W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski historia nas pyta, czy Maryja jest jeszcze naszą Matką, czy jest jeszcze naszą Królową? U Maryi nic się nie zmieniło, a u nas? – mówił podczas homilii ksiądz Marek Trzeciak.

Duchowny przypominał o tym, że do Matki Bożej odwoływali się Polacy przy najważniejszych wydarzeniach historycznych. Do Niej wołało rycerstwo na polach Grunwaldu. Jej składał śluby król Jan Kazimierz podczas potopu szwedzkiego. Do Niej modlił się naród w czasie wojny polsko-bolszewickiej i wymodlił cud nad Wisłą. O niej pisali polscy poeci: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Zygmunt Krasiński.