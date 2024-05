Hanna Bakuła przyjechała do swojej galerii w Prudniku. Artystka przekazała kolejne prace

Hanna Bakuła w latach 80. ubiegłego roku przez kilka lat mieszkała i tworzyła w Nowym Jorku. Tam także projektowała scenografie przedstawień teatralnych, min. na Brodwayu. Kiedy poproszono ją o zaprojektowanie kostiumów dla Opery Narodowej w Warszawie, postanowiła sprowadzić materiały do kostiumów ze Stanów Zjednoczonych.

- Tam materiały były dużo ładniejsze, ale okazało się, że jak je normalnie przyślę, to będziemy płacili jakieś horrendalne cło - wspominała w Prudniku Hanna Bakuła. - Na szczęście miałam „kumpla” - dyrektora LOT-u. Stewardesy LOT-u pomogły mi przewieźć to do kraju. Ja kupowałam w Nowym Jorku tafty i jedwabie, zostawiałam je w Locie, a kiedy tam przychodziła stewardesa po przylocie, to dostawała jeden kupon materiału i przywoziła go do kraju. Dzięki temu mieliśmy piękne materiały do kostiumów.