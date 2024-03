Helena Kamerska kończy dziś 99 lat. Przed przyjazdem do Opola walczyła w Powstaniu Warszawskim. Kombatantka zachwyca świetną kondycją

- Rano wstaję, a tak czasem się nie bardzo chce, ale ja się zmuszam. Muszę wstać i koniec, bo jakbym leżała, to wiem, że to się może źle skończyć. Wstaję, troszkę posiedzę i zabieram się za codzienne zajęcia: piszę pamiętnik, rozwiązuję krzyżówki, książki czytam. Później telewizję obejrzę, idziemy na spacer, a po spacerze odpoczywam. Staram się coś robić, w kuchni się pokręcę. Cokolwiek, żeby się nie zastać – mówi Helena Kamerska i dodaje, że nie narzeka na problemy z pamięcią. – Pamiętam wszystko, co się działo i co się dzieje. Czasem nie pamiętam nazwisk. Muszę pomyśleć trochę i wtedy mi się przypominają.