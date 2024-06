Horoskop na przyszły tydzień. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna

Horoskop tygodniowy 17-23 czerwca 2024

Najbliższy tydzień zapowiada się wyjątkowo. Dla tych znaków zodiaku wróżka Expiria ma garść ważnych porad i podpowiedzi. Oto one:

Taki będzie układ planet w najbliższym tygodniu

W czerwcu 2024 roku, wschodzące planety dominują na niebie przed świtem. Mars i Saturn będą widoczne nisko na wschodnim niebie, a ich jasność będzie stopniowo wzrastać w ciągu miesiąca. Mars, w czerwcu świecący na poziomie jasności pierwszej wielkości gwiazdowej, przemieszcza się z konstelacji Ryb do Barana, wschodząc około trzech godzin przed wschodem słońca. Saturn natomiast będzie się wznosił coraz wyżej na niebie w miarę postępu miesiąca, przebywając w konstelacji Wodnika.

W tygodniu od 16 do 23 czerwca 2024 roku na niebie zobaczymy kilka interesujących układów planetarnych, które mogą mieć wpływ na nasze życie.

W nocy z 16 na 17 czerwca, Księżyc znajdzie się blisko jasnej gwiazdy Spika w konstelacji Panny. Dla obserwatorów w regionie północno-wschodnim Morza Czarnego, będzie to okazja do obserwacji zakrycia Spiki przez Księżyc przy pomocy lornetek lub teleskopów​.

Pod koniec tygodnia, 22 czerwca, nastąpi pełnia Księżyca. Księżyc będzie w pełni, co oznacza, że będzie świecił jasno przez całą noc, co może wpływać na nasz sen i samopoczucie​​. W tym czasie, niebo może być bardziej oświetlone, co utrudnia obserwację słabszych gwiazd i planet.