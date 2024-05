Jest nowy zarząd województwa opolskiego. Wiemy, kto pokieruje regionem. Są nowe twarze

Marszałek Andrzej Buła podkreśla znaczenie kontynuacji oraz rozwijania nowych inicjatyw opartych na solidnych fundamentach relacji z mieszkańcami i skutecznym wykorzystaniu funduszy unijnych.

- To, co cenię najbardziej w naszej pracy, to zbudowane przez lata świetne relacje z mieszkańcami. Te relacje nie są widoczne w dokumentach, ale mają ogromny wpływ na efektywność naszego działania. Co więcej, nasza zdolność do wykorzystywania funduszy europejskich, które są nam przyznawane, pozwala na realizację projektów mających realny wpływ na życie naszych mieszkańców - mówi Buła.