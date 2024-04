Ilustrowany reportaż z XVIII wieku. W Głuchołazach wystawią panoramy miast śląskich

Fridrich Bernard Werner był rysownikiem i kartografem. W latach 1727 – 1737 podróżował po Europie, rysując panoramy miast i widoki okazałych budowli. W ten sposób powstało w sumie 341 wedut czyli panoram miast, a do tego 321 rysunków kościołów, pałaców czy klasztorów, które do dziś są źródłem cennej wiedzy dla historyków i historyków sztuki. Część dzieł Wernera – 84 widoki miast Śląska wydano jako Scengrapfia Urbium Silesae.

Muzeum w czeskiej Ostrawie oraz Muzeum w Raciborzu wspólnie przygotowały wystawę „Śląskie miasta wczoraj i dziś”. Na planszach umieszczono reprodukcję widoków śląskich miast autorstwa Wernera, wraz z pokazaniem tych samym miejsc współcześnie. Na wystawie możemy zobaczyć między innymi Ople, Nysę, Głogówek, Głuchołazy, a także sąsiednie miasta – Racibórz, czy czeskie Zlate Hory.

Wystawa była już prezentowana w Ostrawie i Raciborzu, a teraz zawędrowała na Opolszczyznę. W marcu mogli ją oglądać mieszkańcy gminy Głogówek w zabytkowej baszcie Muzeum Regionalnego w Głogówku. W kwietniu weduty Wernera trafiły do Głuchołaz. Tablice z widokami miast w środę 3 kwietnia staną w przestrzeni publicznej, na Małym Rynku przy ul. Korfantego. Wernisaż wystawy przewidziano tydzień później.

- To wyjątkowa okazja do poznania historii swojego i innych miast Śląska – zachęca Piotr Chrobak z Urzędu Miasta w Głuchołazach, który ściągnął wystawę do miasta. – W przypadku Głuchołaz zachowało się bardzo mało źródeł ikonograficznych, pokazujących dawny wygląd miasta. Grafiki Wernera są dla nas bezcennym źródłem wiedzy.