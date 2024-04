Incydent w Opolu. Poszczuł psem 20-latka z Ukrainy. Może odpowiedzieć za przestępstwo

- Uzupełnienie zawiadomienie dotyczy przestępstwa znieważania na tle narodowościowym. Sprawca na razie nie został ustalony – wyjaśnia mł. asp. Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. – Wstępnie policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako wykroczenie polegające na szczuciu psem. Nie mieliśmy wtedy informacji, aby poszkodowany został zwyzywany na tle narodowościowym.

Szczucie psem jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny, nagany albo ograniczenia wolności. Znieważenie na tle narodowościowym to natomiast przestępstwo, za które grozi do 3 lat więzienia. Sprawca odpowie za nie, pod warunkiem, że policjanci go ustalą. Poszkodowany 20-latek twierdzi, że mężczyzna mieszka przy placu Teatralnym w Opolu, a więc niedaleko miejsca, gdzie doszło do zdarzenia. Chłopak miał to ustalić, gdy udostępnił w sieci filmik ze zdarzenia, na którym widać było twarz agresora.

O sprawie pisaliśmy na początku kwietnia. 20-letni Maksym Ponomarchuk, który od 5 lat mieszka w Polsce, wracał późnym wieczorem do domu. Agresorowi prawdopodobnie nie spodobało się to, że młody mężczyzna, idąc chodnikiem, śpiewał po ukraińsku. Z relacji 20-latka wynika, że sprawca poszczuł go psem w typie bulteriera, a zwierzę zraniło go w rękę.