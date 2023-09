Jarmark Franciszkański w Opolu. Zakonnicy otwierają dla zwiedzających podziemia i ogrody. Miasto szykuje atrakcje

Mieszkańców Opola nie trzeba przekonywać do udziału w tym wrześniowym wydarzeniu. W sobotę i w niedzielę 16 i 17 września na placu przy klasztorze Franciszkanów w Opolu (ul. Zamkowa) rozgoszczą się stragany z wyrobami lokalnymi i smakołykami. Przy klasztorze stanie scena, na której przed dwa dni prezentować się będą nie tylko opolscy artyści. Swoje atrakcje przygotowali także Franciszkanie.

- Zapraszamy do ogrodu klasztornego i klasztornych podziemi. Chcemy pokazać miejsca, gdzie spoczywają założyciele miasta, w tym książę Władysław II, fundator klasztoru na Jasnego Górze – mówi o. Lucjusz Wójtowicz, gwardian wspólnoty franciszkańskiej w Opolu. - Nowością jest to, że będzie franciszkańska spiżarnia, czyli produkty spożywcze. Św. Franciszek chwalił Boga także tym, co mu przyroda przynosiła.