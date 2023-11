Jarmarki bożonarodzeniowe w Czechach. Gdzie najlepiej się wybrać

Największy w całych Czechach jest jarmark bożonarodzeniowy w Pradze. Odbywa się co roku na Rynku Staromiejskim, Placu Wacława, Placu Republiki i Placu U Svatého Jiří, niedaleko Zamku Praskiego. Na gości czekają stoiska z ozdobami świątecznymi, szopkami, drewnianymi zabawkami, biżuterią, miodem pitnym i innymi przysmakami. Jarmark w Pradze rozpocznie się 26 listopada i potrwa do 6 stycznia.

Niektóre jarmarki w Czechach - podobnie jak te w Polsce - rozpoczynają się już pod koniec listopada i potrwają do końca roku, a nawet do początku stycznia. Czeską specjalnością są oryginalne ręcznie wykonane prezenty, koncerty oraz czeskie grzane wino i gorący miód pitny.

Czeski Krumlov zaprasza na jarmark świąteczny od 1 grudnia do 1 stycznia. To jedno z najpiękniejszych miast w Czechach, od 1992 roku jest wpisany na listę UNESCO. Kompleks zamkowo-pałacowy w Czeskim Krumlovie jest drugim co do wielkości w całych Czechach (po Zamku na Hradczanach w Pradze).

Jarmark bożonarodzeniowy w Brnie rozpoczyna się 24 listopada. Kramy będą ustawione na Placu Wolności i Placu Morawskim Na dzieci i dorosłych czekają przysmaki, m.in. słynne morawskie frgale (okrągłe ciasta z nadzieniem serowym lub owocowym). Kiermasz w Brnowie potrwa do 23 grudnia.

Kto chce odwiedzić Mikulov w Morawach Południowych, znany z baśniowego zamku, ma na to tylko jeden weekend, ponieważ jarmark świąteczny z tradycyjnymi rzemiosłami i smakołykami organizowany jest tylko 9-10 grudnia.