Jarosław Kaczyński w Opolu: "Tusk ma jeden program. Ten program nazywa się... Tusk"

Prezes PiS przekonywał, że Niemcy chcą, by Polska była słaba i znów była dostarczycielem taniej siły roboczej, a także państwem kupującym nowoczesne technologie właśnie od zachodniego sąsiada.

– To jest coś, co jest wyzwaniem dla naszych sąsiadów, a tu mają swojego reprezentanta – Tuska właśnie. To on prowadził reset z Rosją, później czasy się zmieniły, ale Niemcy pozostały, które zresztą po cichu marzą, że wrócą do układu z Moskwą – mówił Kaczyński.