Jedziesz do Czech? Tuż za granicą ruszyła przebudowa ważnej drogi i są utrudnienia. Wiemy, jak je objechać

Droga I44 pomiędzy Adolfowicami, a Domaszowem koło czeskiego Jesenika będzie zamknięta do 5 listopada. Do 10 września liczący 3 kilometry odcinek będzie zamkniety częściowo. Od 11 września do 15 października droga będzie całkowicie zamknięta, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Potem ruch znowu będzie częściowo otwarty. Drogowcy w tym czasie wymienią tam nawierzchnię asfaltową.

Zamknięty odcinek prowadzi z Jesenika na Przełęcz Czerwonohorską, a dalej do Szumperka i czeskiej autostrady do Ołomuńca i Brna. To główna droga z Opolszczyzny na południe Czech, do Austrii, Włoch czy Chorwacji. Trasa jest też wykorzystywana przez turystów udających się na wypoczynek w Jeseniki. 17 kilometrowy górski i pełen serpentyn odcinek przez przełęcz jest chętnie odwiedzany przez polskich motocyklistów, którzy stali się ostatnio obiektem intensywnych kontroli ze strony czeskiej policji.