Jerzy Mika: To już jesień. Różnijmy się pięknie Jerzy Mika

Stało się. Kasztany trafiają do kieszeni miłośników pięknego brązu. Za chwilę będzie jeszcze zimniej. Albo mniej ciepło. A może jeszcze inaczej. Związane to jest z przyjętym kanonem. Kiedy mówimy, że jest ocieplenie, to szkoda żeby zabrzmiało, że będzie chłodniej. Lepiej powiedzieć: będzie mniej ciepła. Ten sposób myślenia jest nadany przez… No właśnie kogo?