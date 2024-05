Tak 1 maja świętowano w PRL Święto Pracy. Opolskie pochody pierwszomajowe na zdjęciach Mir

Święto Pracy jest w Polsce państwowym świętem od 1950 roku. Chociaż wciąż jest to dzień wolny od pracy, to najbardziej hucznie obchodzono je w PRL-u. Zobaczcie w naszej galerii, jak to wyglądało.