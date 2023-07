Jest szansa na nowe spółdzielcze mieszkania w Kluczborku w atrakcyjnej lokalizacji Milena Zatylna

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Kluczborku ogłosiła przetarg na budowę dwóch bloków przy ulicy Słowackiego. Tak mają one wyglądać. Wizualizacja SM "Przyszłość" w Kluczborku Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Kluczborku powraca do pomysłu budowy bloków. Niedawno ogłosiła przetarg. Gdyby doszło do ich powstania, byłaby to pierwsza taka inwestycja od ponad 30 lat.