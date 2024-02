Jest szansa, że uda się zablokować wyburzenie domExpo w Opolu. Konserwator zabytków: „trzeba chronić nasze dziedzictwo”

Monika Ożóg, nowa konserwator zabytków w Opolu, podkreśla, że istnieją sposoby ochrony takich obiektów, w tym wpisanie ich do rejestru zabytków.

- Mamy narzędzia, by interweniować i potencjalnie zablokować wyburzenie. Możliwość ochrony była dostępna już od momentu, gdy rozpoczęto zmianę przeznaczenia budynku. Wpłynął do nas wniosek o zaopiniowanie rozbiórki, co skłoniło nas do działania. Chcemy wpisać domExpo do rejestru zabytków i chronić nasze dziedzictwo przemysłowe, pamiętając o losach podobnych obiektów w regionie – podkreśla dr hab. Monika Ożóg, wojewódzka konserwator zabytków w Opolu.