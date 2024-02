Joanna Drgas z koła wędkarskiego w Grodkowie jest liderem światowego rankingu. Najlepiej wędkuje ze spławikiem

Joanna Drgas, wędkująca na co dzień w kole PZW w Grodkowie, od 2009 roku jest w wędkarskiej kadrze Polski. Od tego czasu co roku reprezentuje nasz kraj w mistrzostwach świata w Wędkarstwie. Była już na takich zawodach miedzy innymi w RPA, Holandii, Słowenii, Belgii, na Węgrzech, w Francji, a w 2023 roku w Serbii.

W 2019 roku na mistrzostwach świata w Republice Południowej Afryki zdobyła indywidualnie złoty medal i tytuł Mistrzyni Świata w wędkarstwie spławikowym. Dwukrotnie zdobyła medal drużynowy (brąz) z całą reprezentacją Polski (w 2016 roku w Hiszpanii i w 2019 w Holandii).

Jako czołowa zawodniczka jest co roku klasyfikowana w światowym rankingu, a od 2019 roku jest na jego czele, co tylko potwierdza doskonała formę zawodniczki.

- Mój tata łowił ryby i to on nauczył mnie łowienia – mówi o sobie Joanna Drgas. – Co weekend staram się być nad wodą nie tylko po to, żeby trenować. Całą rodziną łowimy ryby i lubimy spędzać czas nad wodą.