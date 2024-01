Jullien, Ricotta i Mozzarella. Oto nowe produkty z Oleskiego Koszyka. Klaster dobrej żywności z Olesna zyskał silną markę

Był grudzień 2012 roku, kiedy dwanaście firm działających na terenie powiatu oleskiego podpisało list intencyjny w sprawie utworzenia klastra dobrej żywości „Oleski Koszyk”. Jako stowarzyszenie klaster lokalnych producentów żywności z Olesna zostało zarejestrowane w 2013 roku.

Pomysłodawcą był Jarosław Chołodecki ze Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

- Zdrowa żywność produkowana według tradycyjnych receptur to wasza największa wartość. Promujcie ją pod wspólną marką - zaproponował Jarosław Chołodecki podczas targów gospodarczych Kooperacja w Oleśnie.

Olescy przedsiębiorcy podchwycili pomysł. Orędownikiem wspólnego promowania się małych lokalnych firm spożywczych był Wilhelm Beker, nieżyjący już wieloletni prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie. To właśnie on został prezesem Oleskiego Koszyka i aż do śmierci pełni tę funkcję.