To było pierwsze takie spotkanie przedsiębiorczych kobiet powiatu oleskiego. Zjechało się prawie 100 pań

Konferencję pod hasłem „Przedsiębiorcze kobiety powiatu oleskiego" wymyśliły panie z klastra dobrej żywności Oleski Koszyk. To klaster, gdzie kobiety mają władzę. Prezeską jest Krystyna Preś (na co dzień szefowa Gminnej Spółdzielni w Praszce), a wiceprezeską Karolina Sklorz-Kowalska (na co dzień współwłaścicielka hotelu „Na Kamieniu" w Borkach Wielkich).

Właśnie w hotelu „Na Kamieniu" zorganizowano konferencję przedsiębiorczych kobiet.