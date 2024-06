Już w piątek (7 czerwca) jubileuszowa 25. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Polsko - Czeskiego Pogranicza

Przyjedzie ponad 220 wystawców, podobnie jak w poprzednich latach.

- Jubileusz 25-lecia, to dla nas będzie okazja aby podziękować tym, którzy są z nami od początku - mówi Małgorzata Halek - Malinowska, dyrektor Agencji Promocji i Rozwoju Prudnika. - Przygotowaliśmy ręcznie wykonane statuetki i dyplomy z podziękowaniami dla wystawców, którzy przyjeżdżają do na wystawę Prudnika od ponad 20 lat. Chcemy też podziękować ludziom zaangażowanym w organizację. Także tym, którzy na co dzień stoją z tyłu, są niewidoczni. Jest okazja, żeby o nich wspomnieć.