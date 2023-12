"Karma wraca" w Kędzierzynie-Koźlu. Już w sobotę (16.12) możesz odebrać choinkę w zamian za wsparcie schroniska dla zwierząt lod

Do naszej akcji przyłączyli się także uczniowie ze szkoły podstawowej nr 3 w Ozimku. archiwum

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji akcji „Karma wraca", organizowanej przez „Nową Trybunę Opolską" we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Opolskiego Schroniska „Alf” (Opole) i Stowarzyszeniem „Ukochaj zwierzaki” (Kędzierzyn-Koźle). W sobotę (16.12) będziemy zbierać artykuły niezbędne dla zwierząt ze schroniska w Kędzierzynie-Koźlu. Przyjdźcie do Odrzańskich Ogrodów!