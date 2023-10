Kawa czy herbata? Który napój ma więcej błonnika? Czy kawa jest zdrowa na jelita? Odpowiadamy na te pytania

Kawa stanowi źródło błonnika rozpuszczalnego w wodzie, który pochodzi z jej ziaren. Zawiera niestrawne polisacharydy, które są fermentowane przez bakterie jelitowe, a produkty tego procesu wspierają zdrowie jelita grubego i odporność - bo to właśnie tam znajduje się większość komórek układu immunologicznego.

W zależności od sposobu parzenia, filiżanka kawy (w badaniach ok. 120 ml) zapewniała pomiędzy 1,1-1,8 g błonnika. To więcej niż w klasycznym soku pomarańczowym, gdzie jest ok. pół grama.

Choć przy wymaganej dziennej dawce wynoszącej minimum 25 g błonnika nie wydaje się to dużo, ale już 3 porcje kawy to nawet niecałe 5,5 g, czyli ponad 20 proc. normy.

Z herbatą nie przyjmujemy niestety błonnika - chyba że wybieramy dość mało popularną zieloną. Jednak dawka tego związku na porcję napoju (przygotowuje się go 1-2 łyżeczek proszku, co odpowiada ilości 2-4 g) to zaledwie 0,77-1,5 g.