Kawiarnia Mała Czarna w Wołczynie została zamknięta. To niepokojący trend w całej Polsce

Na swojej stronie internetowej kawiarnia Mała Czarna z Wołczyna napisała:

„Przychodzimy do was z dość smutnymi wieściami. Chcemy wam podziękować za te wspólne ponad 5 lat. ️Jest nam ciężko zamykać naszą kawiarnię, jednak nie jesteśmy w stanie w 100 procentach dbać o dwa lokale, a chcielibyśmy, żeby wszystko było na najwyższym poziomie. Mamy nadzieję, że rozumiecie naszą decyzję i nadal będziecie nas odwiedzać, ale już w cukierni Mała Czarna„ - napisali właściciele wołczyńskiej kawiarni, zapraszając na „pożegnalną kawkę".

- Prowadzenie kawiarni to praca od poniedziałku do niedzieli, a jestem jedna i jeszcze piekę ciasta, bo to jest moją pasją, a nie sprzedawanie w kawiarni - mówi Katarzyna Siemońska, właścicielka Małej Czarnej.