Kluczborskie morsy nie żegnają się z zimnymi kąpielami. "Woda nie jest jeszcze ciepła"

Do klubu należy kilkadziesiąt osób nie tylko z Kluczborka. Do miejscowych dołączyli także pasjonaci z Lasowic Małych.

- Zima nie była szczególnie mroźna, ale nie narzekamy, bo nie brakowało ekstremalnych kąpieli – mówi prezes klubu. – Na przykład na rozpoczęcie sezonu kąpaliśmy się w strugach deszczu. Było też morsowanie przy sporym wietrze i fali jak na Bałtyku. Trafiła nam się nawet kąpiel w przerębli – co teraz należy do rzadkości, a co szczególnie lubimy. Zatem adrenaliny nie brakowało, więc na pewno sezon możemy uznać za udany.