Koalicjanci z Sejmiku Województwa Opolskiego podpisali porozumienie programowe. Niespodzianki nie było

- Podpisany dziś dokument to historyczny moment dla Śląskich Samorządowców - mówił Łukasz Jastrzembski, lider tej formacji. – Po raz pierwszy w takiej formule pojawiamy się jako koalicjanci na poziomie regionalnym. Jest to jedyna taka koalicja w całej Polsce, gdzie komitet regionalny będzie współrządził województwem. Choć to nowe otwarcie, to w naszym gronie mamy doświadczonych samorządowców, którzy pokazali w poprzednich latach, że potrafimy dobrze działać dla regionu.